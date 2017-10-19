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Главный тренер «Бенфики»: мы проиграли, но я увидел многое, что меня порадовало

19 октября 2017, четверг. 11:03 Футбол

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория поделился мнением по поводу прошедшего матча с «Манчестер Юнайтед» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Португальская команда потерпела домашнее поражение со счётом 0:1.

«Это был очень интересный матч, тактически богатый на события. Мы очень хорошо подошли к игре, хорошо защищались, когда это было необходимо, имели шансы, но за 10 минут до перерыва мы потеряли контроль. Во втором тайме мы увидели очень опытный «Манчестер Юнайтед», который знает, как управлять темпом игры.

Мы проиграли матч, но я увидел много того, что меня порадовало. Мне грустно за результат, но мы сделали всё, чтобы не проиграть", — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бенфику», одержав третью подряд победу в ЛЧ
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Бенфика Манчестер Юнайтед Руй Витория
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19 октября 2017, четверг
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