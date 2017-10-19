До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

ЦСКА впервые за семь месяцев не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника

19 октября 2017, четверг. 11:19 Футбол

ЦСКА в домашнем матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2) не нанёс ни одного удара в створ. По данным InStat, последний раз такое случалось 4 марта 2017 года. В первой официальной встрече под руководством Виктора Гончаренко «армейцы» не нанесли ни одного удара в створ ворот «Зенита» (0:0).

Центральный защитник «Базеля» Марек Сухи в матче с ЦСКА стал лучшим по количеству выигранных единоборств. Экс-спартаковец выиграл в 15 из 15 эпизодов борьбы. Чаще всего Сухи вступал в борьбу с Вернблумом (6 раз) и Жамалетдиновым (5). В текущем сезоне защитник «Базеля» проводит 13,8 единоборств в среднем за 90 минут и выигрывает 68%.

ЦСКА проиграл «Базелю» в домашнем матче Лиги чемпионов
Источник: InStat Sport Сообщить об ошибке
Теги
Базель ПФК ЦСКА Марек Сухи
Новости. Футбол
19 октября 2017, четверг
12:01 «Зенит» — «Русенборг»: ожидается 51 тыс. зрителей, гостей поддержат 40 человек
12:00 Промес номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
11:51 Месси во время матча с «Олимпиакосом» съел спрятанную в гетре таблетку
11:37 Головин по обводкам в топ-6 европейских лиг уступает только Неймару и Месси
11:31 Гол Глушакова претендует на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов
11:27 Нильссон-Линделёф: провёл в «Бенфике» пять лет, но ничего особого не чувствовал
11:19 ЦСКА впервые за семь месяцев не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника
11:08 Эдерсон: «Манчестер Сити» готов бороться за победу во всех турнирах
11:03 Главный тренер «Бенфики»: мы проиграли, но я увидел многое, что меня порадовало
10:48 Милик не исключает, что может покинуть «Наполи»
10:47 Форвард «Кубани» Обухов прооперирован после диагноза «острый аппендицит»
10:45 Созин — о поражении ЦСКА: так позорить себя и страну просто некрасиво
10:33 Донован рассматривает возможность стать президентом Федерации футбола США
10:29 Анчелотти может возглавить сборную Хорватии
10:15 Грушевский — о поражении ЦСКА: это худший матч «армейцев» в ЛЧ в этом году
10:05 Мбаппе: «ПСЖ» хочет произвести впечатление в Лиге чемпионов
09:59 В Бразилии запретили показывать документальный фильм о «Шапекоэнсе»
09:44 Моуринью: думал, у Рашфорда судорога, но он почувствовал что-то в колене
09:41 Капитан «Карабаха»: арбитры явно симпатизировали «Атлетико»
09:34 Хуммельс считает, что «Бавария» не достигла уровня европейских грандов
09:34 Перес: Асенсио? В его лице перед нами один из великих футболистов будущего
09:33 Моуринью: знал, что у «Бенфики» отличный вратарь, но он много рискует
09:26 Защитник «Спортинга» Пиччини: дома в матче с «Ювентусом» у нас будет шанс
09:12 Шунин: ни в коем случае не буду спрашивать, почему меня не вызывают в сборную
08:48 Травмированный форвард «Ливерпуля» Мане получил вызов в сборную Сенегала
08:47 Бартомеу: дал бы Месси все трофеи мира, он возвысил и облагородил эту эру
08:34 Хайнкес установил новые правила поведения для игроков «Баварии»
08:33 Конте: после игры с «Ромой» отправляюсь домой в расстроенных чувствах
08:09 Симеоне: продлевая контракт с «Атлетико», знал, что есть и что меня ожидает
08:07 Агент: Барселона» могла приобрести Мбаппе, он мечтал играть вместе с Месси
07:34 Цорк: Бюрки был и остаётся футболистом основного состава «Боруссии» Д
07:22 Перес: решение о назначении Зидана главным тренером изменило будущее «Реала»
07:10 Жером Боатенг: «Бавария» могла победить с более крупным счётом
07:00 Баста с фанатами, Газзаевы и странное празднование гола. Фото ЦСКА – «Базель»
06:54 Роббен: «Бавария» на верном пути
06:45 Бартомеу: Вальверде влюбил в себя «Камп Ноу» и вернул нам спокойствие
06:44 Деулофеу: «Золотой мяч»? Мне ясно, что Месси – лучший в мире футболист
06:28 Динь: Месси каждый день доказывает, что является лучшим в мире
06:25 Наставник «Олимпиакоса»: в матче с «Барселоной» сделали всё, что смогли
04:04 Найнгголан: считаю, «Рома» играла намного лучше «Челси»
03:44 Кьеллини: «Ювентус» похож на дизельный двигатель, которому нужно набрать обороты
03:25 «Лиепая» выиграла Кубок Латвии спустя три года после основания клуба
03:15 Мюллер: «Бавария» была мотивирована, поэтому мощно начала игру с «Селтиком»
02:59 Фил Невилл: Рашфорд выглядел игроком, способным забить гол, и он это сделал
02:39 Пьянич: «Ювентусу» немного не повезло с автоголом, и мы должны были ответить
Все новости RSS
Партнерский контент