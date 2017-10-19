ЦСКА впервые за семь месяцев не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника

ЦСКА в домашнем матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2) не нанёс ни одного удара в створ. По данным InStat, последний раз такое случалось 4 марта 2017 года. В первой официальной встрече под руководством Виктора Гончаренко «армейцы» не нанесли ни одного удара в створ ворот «Зенита» (0:0).
Центральный защитник «Базеля» Марек Сухи в матче с ЦСКА стал лучшим по количеству выигранных единоборств. Экс-спартаковец выиграл в 15 из 15 эпизодов борьбы. Чаще всего Сухи вступал в борьбу с Вернблумом (6 раз) и Жамалетдиновым (5). В текущем сезоне защитник «Базеля» проводит 13,8 единоборств в среднем за 90 минут и выигрывает 68%.
ЦСКА проиграл «Базелю» в домашнем матче Лиги чемпионов