Ерохин: я бы не сказал, что в России играют только из-за больших денег

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказал мнение по поводу проблем в российском футболе, связанных с высокими зарплатами молодым футболистам, которые впоследствии теряют мотивацию в дальнейшем профессиональном росте.
«Такие случаи бывают, у меня были знакомые ребята в школе «Локомотива». В определённом возрасте они считались топ-игроками, но появлялись какие-то соблазны, и они сворачивали с футбольного пути и пропадали со временем. Не знаю, в деньгах тут проблема или в менталитете отдельного человека, который может в чём-то оказаться разгильдяем.
Я бы не сказал, что в России играют только из-за больших денег. Такие клубы, как «Зенит», стремятся каждый год бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов с лучшими командами. Поэтому футбольная составляющая тут также на высоком уровне», — цитирует Ерохина «Спорт день за днём».