До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Владелец «Монако» обвиняется во вмешательстве в личную жизнь

19 октября 2017, четверг. 12:52 Футбол

Президент и владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев обвиняется во вмешательстве в личную жизнь. Как сообщает L’Équipе, гражданка Болгарии Тани Раппо подала иск на Рыболовлева.

Ранее, с её слов, она познакомила Рыболовлева со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, который оказывал россиянину помощь в приобретении 37 картин известных художников на общую сумму в € 2 млрд. Два года назад Рыболовлев обвинил Бувье в том, что тот намеренно завышал цены на картины с целью собственной выгоды, несмотря на договорённость, за что швейцарец был задержан.

Информацию о том, что Бувье завышал цены, получил юрист Рыболовлева, который, по словам Раппо, скрытно записал признание на одном из мероприятий, что цены на картины действительно завышались. Гражданка Болгарии утверждает, что её личные данные были записаны без её ведома, что является вмешательством в личную жизнь.

Рыболовлев опроверг информацию об уходе из «Монако»
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
ФК Монако Дмитрий Рыболовлев
Новости. Футбол
19 октября 2017, четверг
13:16 Чугайнов: в России родители тренерам говорят, кого ставить, лезут во всё
13:04 Фернандеш: никаких проблем с алкоголем у меня не было
12:52 Владелец «Монако» обвиняется во вмешательстве в личную жизнь
12:44 Р. Маджер в четвёртый раз возглавил сборную Алжира
12:17 Ерохин: я бы не сказал, что в России играют только из-за больших денег
12:01 «Зенит» — «Русенборг»: ожидается 51 тыс. зрителей, гостей поддержат 40 человек
12:00 Промес номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
11:51 Месси во время матча с «Олимпиакосом» съел спрятанную в гетре таблетку
11:37 Головин по обводкам в топ-6 европейских лиг уступает только Неймару и Месси
11:31 Гол Глушакова претендует на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов
11:27 Нильссон-Линделёф: провёл в «Бенфике» пять лет, но ничего особого не чувствовал
11:19 ЦСКА впервые за семь месяцев не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника
11:08 Эдерсон: «Манчестер Сити» готов бороться за победу во всех турнирах
11:03 Главный тренер «Бенфики»: мы проиграли, но я увидел многое, что меня порадовало
10:48 Милик не исключает, что может покинуть «Наполи»
10:47 Форвард «Кубани» Обухов прооперирован после диагноза «острый аппендицит»
10:45 Созин — о поражении ЦСКА: так позорить себя и страну просто некрасиво
10:33 Донован рассматривает возможность стать президентом Федерации футбола США
10:29 Анчелотти может возглавить сборную Хорватии
10:15 Грушевский — о поражении ЦСКА: это худший матч «армейцев» в ЛЧ в этом году
10:05 Мбаппе: «ПСЖ» хочет произвести впечатление в Лиге чемпионов
09:59 В Бразилии запретили показывать документальный фильм о «Шапекоэнсе»
09:44 Моуринью: думал, у Рашфорда судорога, но он почувствовал что-то в колене
09:41 Капитан «Карабаха»: арбитры явно симпатизировали «Атлетико»
09:34 Хуммельс считает, что «Бавария» не достигла уровня европейских грандов
09:34 Перес: Асенсио? В его лице перед нами один из великих футболистов будущего
09:33 Моуринью: знал, что у «Бенфики» отличный вратарь, но он много рискует
09:26 Защитник «Спортинга» Пиччини: дома в матче с «Ювентусом» у нас будет шанс
09:12 Шунин: ни в коем случае не буду спрашивать, почему меня не вызывают в сборную
08:48 Травмированный форвард «Ливерпуля» Мане получил вызов в сборную Сенегала
08:47 Бартомеу: дал бы Месси все трофеи мира, он возвысил и облагородил эту эру
08:34 Хайнкес установил новые правила поведения для игроков «Баварии»
08:33 Конте: после игры с «Ромой» отправляюсь домой в расстроенных чувствах
08:09 Симеоне: продлевая контракт с «Атлетико», знал, что есть и что меня ожидает
08:07 Агент: Барселона» могла приобрести Мбаппе, он мечтал играть вместе с Месси
07:34 Цорк: Бюрки был и остаётся футболистом основного состава «Боруссии» Д
07:22 Перес: решение о назначении Зидана главным тренером изменило будущее «Реала»
07:10 Жером Боатенг: «Бавария» могла победить с более крупным счётом
07:00 Баста с фанатами, Газзаевы и странное празднование гола. Фото ЦСКА – «Базель»
06:54 Роббен: «Бавария» на верном пути
06:45 Бартомеу: Вальверде влюбил в себя «Камп Ноу» и вернул нам спокойствие
06:44 Деулофеу: «Золотой мяч»? Мне ясно, что Месси – лучший в мире футболист
06:28 Динь: Месси каждый день доказывает, что является лучшим в мире
06:25 Наставник «Олимпиакоса»: в матче с «Барселоной» сделали всё, что смогли
04:04 Найнгголан: считаю, «Рома» играла намного лучше «Челси»
Все новости RSS
Партнерский контент