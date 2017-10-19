Владелец «Монако» обвиняется во вмешательстве в личную жизнь

Президент и владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев обвиняется во вмешательстве в личную жизнь. Как сообщает L’Équipе, гражданка Болгарии Тани Раппо подала иск на Рыболовлева.
Ранее, с её слов, она познакомила Рыболовлева со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, который оказывал россиянину помощь в приобретении 37 картин известных художников на общую сумму в € 2 млрд. Два года назад Рыболовлев обвинил Бувье в том, что тот намеренно завышал цены на картины с целью собственной выгоды, несмотря на договорённость, за что швейцарец был задержан.
Информацию о том, что Бувье завышал цены, получил юрист Рыболовлева, который, по словам Раппо, скрытно записал признание на одном из мероприятий, что цены на картины действительно завышались. Гражданка Болгарии утверждает, что её личные данные были записаны без её ведома, что является вмешательством в личную жизнь.