Чугайнов: в России родители тренерам говорят, кого ставить, лезут во всё

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов, ныне старший тренер курского «Авангарда», рассказал о проблемах развития детского футбола в России.
«Знаете, это тоже философский вопрос – стоит ли в этом возрасте уповать на результат. У меня есть товарищ во Франции, ребёнок у него занимается в детской команде одного хорошего клуба. Говорит: «Если тебе тренер хоть раз в год позвонил, ты считаешь себя счастливым человеком».
Вот подход профессиональный. Родители отстранены от тренировочного процесса. А у нас родители тренерам говорят, кого ставить, письма пишут, лезут во всё. На Западе проще: не нравится, вот тебе твоё чадо, иди и тренируй. В Москве вон Собянину письма пишут. Ну, это нормально, а?
В «Лужниках» деятели есть. Директора знакомые рассказывают. Родители пишут, кого тренером ставить, как тренировать. Тренеров убирают, жалобы на них пишут. Вот в чём проблема – в родителях. Яблоко от яблони», — цитирует Чугайнова «Бизнес online».