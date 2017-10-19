Конте: Моуринью слишком много следит за «Челси», пусть думает о своей команде

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал слова наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который в одном из интервью сказал, что некоторые тренеры постоянно жалуются на травмы своих футболистов.
«Я никогда не говорю о травмах. Другие менеджеры плачут и плачут, когда игрок получает травму. Если бы я хотел, я мог бы плакать, как все остальные, в течение пяти минут, говоря про Ибрагимовича, Феллайни, Погба или Рохо», — говорил Моуринью.
Журналисты спросили, Конте, не имел ли Моуринью в виду итальянского тренера.
«Вы думаете, это было обо мне? Если он говорит обо мне, то ему нужно думать о своей команде и начать смотреть на себя, а не на других. Моуринью слишком много следит за «Челси», очень много даже по прошлому сезону. Он должен думать о своей команде», — цитирует Конте The Telegraph.