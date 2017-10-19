Власти Екатеринбурга приобретут планшеты с опцией гида для гостей ЧМ-2018

Администрация Екатеринбурга закупит 500 мультимедийных планшетов на восьми языках к чемпионату мира 2018 года специально для гостей турнира. Общая стоимость закупки составит 3,2 млн рублей.
«Объектом закупки является оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции — мультимедиагиды по городу Екатеринбургу на восьми языках. Формат мультимедиагида предполагает гибридную подачу информации о достопримечательностях Екатеринбурга: аудиорассказы и текстово-графические блоки. В качестве основы выступает карта-схема города в дизайнерском оформлении», — говорится на портале госзакупок.
При помощи гаджетов гости смогут изучать туристические маршруты и историю города.
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