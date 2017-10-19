Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, побывавший в гостях у «Чемпионата», сравнил работу российских футбольных арбитров с английскими и испанскими. Португалец до перехода в «Локомотив» играл за «Портсмут», «Эвертон» и «Валенсию».
«Я играл в Англии – там рефери дают игрокам вести себя более агрессивно. В Испании, наоборот, свистят даже при незначительном моменте. В России арбитры ближе к первому варианту.
Когда последний раз злился на судью? Во время недавнего товарищеского матча с минским «Динамо». Правда, нас судил Стас Сухина, который работает в «Локо» начальником команды", — рассказал Фернандеш.
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Фернандеш сравнил работу российских судей с английскими и испанскими
Фото: Championat.com