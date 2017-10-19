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Луческу — о матче с Украиной: арбитры матча обнимались с тренером украинцев

19 октября 2017, четверг. 16:24 Футбол

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу вновь прокомментировал работу судей. В интервью румынским СМИ 72-летний специалист вспомнил о матче квалификации ЧМ-2018 с Украиной (0:2), отметив, что арбитры во главе с Давидом Фернандесом Борбаланом после игры обнимались с тренером украинцев Раулем Рианчо.

«Я уже говорил, что в матче с Украиной мы пропустили два гола, которые не должны были засчитать. Если бы выиграли… Но хочу отметить другой момент. Матч обслуживали испанцы. В тренерском штабе сборной Украины есть испанец Рауль Рианчо, который входил в тренерский штаб Реброва (экс-наставник киевского «Динамо»). Они удалили меня.

В рапорте говорится, что я был удалён. Неправда. Главный арбитр Борбалан не делал этого, меня даже не оповестили. В итоге я был дисквалифицирован и не мог присутствовать на скамейке в матче с Исландией. В противном случае мы бы не проиграли. А по дороге в раздевалку, когда я протестовал в адрес арбитров, они обнимались с Раулем», — цитирует Луческу eusunt12.ro.

Луческу: арбитры матча Украина — Турция намеренно ошиблись не в нашу пользу
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Турции — Футбол Сборная Украины — Футбол Мирча Луческу Футбольное судейство ЧМ-2018
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