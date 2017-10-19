Ребров, Зобнин и Зе Луиш продолжают заниматься по индивидуальной программе

После домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (5:1) главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал своей команде выходной. В четверг спартаковцы вернулись к тренировочному процессу и начали подготовку к игре 14-го тура РФПЛ с «Амкаром», которая пройдёт на «Открытие Арене» 21 октября.
Вратарь Артём Ребров, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Защитник Георгий Тигиев, полузащитники Артём Тимофеев, Джано и Александр Самедов лечатся, сообщает пресс-служба «Спартака».
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