Бердыев: «Рубин» хорошо поработал, главная головная боль — кого ставить

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев выразил мнение, что первая за долгое время победа положительно скажется на его команде, а также поделился мнением о «Динамо», против которого «Рубину» предстоит сыграть 21 октября в домашнем матче 14-го тура российской Премьер-Лиги.
«Да, безусловно, победа повлияла. И даже в концовке игры в Ростове было видно, что ребята играли только на удержание, в голове было только удержать счёт, ни о чём другом они не думали. Немножко раскрепостились. Думаю, сейчас немного полегче будет», — приводит слова Бердыева официальный сайт «Рубина».
«Что касается „Динамо“, то у каждой команды есть сильные и слабые стороны. Разбирали так же, как и остальные. Хотелось бы отметить определённый эмоциональный подъём, так как в клуб вернулся знакомый тренер, который их знает, его знают. Победа в прошлом туре их, безусловно, вдохновляет. Мы серьёзно готовимся. Внёс ли что-то новое Дмитрий Хохлов? Да нет, сейчас невозможно. Он делает акцент на том, на чём делал раньше. Здесь нет ничего нового», — заявил Бердыев, который также рассказал о состоянии защитника Олега Кузьмина, который тренируется в маске, и проблемах, которые были у полузащитника Алекса Сонга.
«К игре, думаю, Кузьмин подойдёт ещё не скоро. Нужно его поберечь. Здоровье любого футболиста у нас стоит на первом месте. Но его явно не хватает. Есть определённая группа игроков, которые по разным причинам потеряли форму и кондиции. Если говорить о Сонге, то это семейные проблемы были. Сейчас всё решено. Что касается остальных, то мы сейчас в этом перерыве хорошо поработали, и у нас главная головная боль — кого ставить», — поведал наставник «Рубина».