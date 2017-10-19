Джанаев пропустил тренировку «Рубина» в преддверии матча с «Динамо»

Голкипер «Рубина» Сослан Джанаев пропустил сегодняшнюю тренировку казанской команды, сообщает «Спорт Бизнес Online».
Вратарь не работал в общей группе, он занимался в тренажёрном зале. Все остальные футболисты «Рубина» тренировались в общей группе.
Напомним, что Джанаев провёл четыре последних матча в стартовом составе казанской команды и отразил пенальти в последней игре с «Ростовом» (1:0).
В ближайшем туре российской Премьер-Лиги «Рубин» ожидает матч с «Динамо». Встреча состоится в Казани 21 октября, начало — в 16:30 мск.
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