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Жемалетдинов: цель «Рубина» — еврокубки. На меньшее мы не согласны

19 октября 2017, четверг. 17:46 Футбол

Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов в преддверии домашнего матча 14-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» рассказал о состоянии команды, поделился мнением о ближайшем сопернике, а также заявил, что цель «Рубина» не изменилась — место в еврокубках по итогам сезона.

«В команде всегда было всё хорошо. Пришёл новый тренер, с тех пор всё отлично. Тренируемся, готовимся так же, как и ко всем другим соперникам. Наигрываем комбинации, стандарты.

Всегда тяжело вскрывать оборону, когда у соперника пять защитников. Сейчас у нас немного проблемы с реализацией. Это, наверное, видно, мы работаем над этим и с каждой тренировкой прибавляем.

Что касается „Динамо“, то пока разобрали только стандарты, завтра будем разбирать оборону и атаку. Хорошая команда, ещё недавно была в лидерах РФПЛ, сейчас вернулись. Команда с хорошо подобранными игроками. Будет бой, надеемся на победу.

Цели мы не меняли – еврокубки. На меньшее мы не согласны. Будем работать, стараться побеждать и подниматься вверх по турнирной таблице», — заявил Жемалетдинов.

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Источник: Официальный сайт ФК "Рубин" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва ФК Рубин Рифат Жемалетдинов
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