Жемалетдинов: цель «Рубина» — еврокубки. На меньшее мы не согласны

Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов в преддверии домашнего матча 14-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» рассказал о состоянии команды, поделился мнением о ближайшем сопернике, а также заявил, что цель «Рубина» не изменилась — место в еврокубках по итогам сезона.
«В команде всегда было всё хорошо. Пришёл новый тренер, с тех пор всё отлично. Тренируемся, готовимся так же, как и ко всем другим соперникам. Наигрываем комбинации, стандарты.
Всегда тяжело вскрывать оборону, когда у соперника пять защитников. Сейчас у нас немного проблемы с реализацией. Это, наверное, видно, мы работаем над этим и с каждой тренировкой прибавляем.
Что касается „Динамо“, то пока разобрали только стандарты, завтра будем разбирать оборону и атаку. Хорошая команда, ещё недавно была в лидерах РФПЛ, сейчас вернулись. Команда с хорошо подобранными игроками. Будет бой, надеемся на победу.
Цели мы не меняли – еврокубки. На меньшее мы не согласны. Будем работать, стараться побеждать и подниматься вверх по турнирной таблице», — заявил Жемалетдинов.