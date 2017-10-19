Болельщиков сборной Египта предостерегли от знакомства с россиянками во время ЧМ

Популярное египетское издание Youm7 опубликовало статью, в которой рекомендовало болельщикам национальной команды быть осторожными при знакомстве с россиянками во время чемпионата мира 2018 года, сообщает AP.
Отмечается, что фанатам сборной Египта во время визита России стоит снизить свои ожидания от знакомства с местными девушками. В статье египетским мужчинам рекомендовали спрятать свои чековые книжки, поскольку «российские женщины в своём большинстве любят деньги и ищут способ их раздобыть». Также издание посоветовало мужчинам не торопиться разводиться со своими располневшими жёнами, поскольку в России они встретят женщин «либо слишком худых, либо слишком толстых».
Автор отмечает, что в статье речь идёт не обо всех россиянках, а о большинстве. Написать данный текст его побудило беспокойство жительниц Египта относительно того, что во время ЧМ-2018 их мужья могут завести роман с российскими девушками.
Сборная Египта впервые с 1990 года пробилась в финальную часть чемпионата мира.