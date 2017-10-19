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Мэр Калининграда может подать в суд на СМИ за искажение его слов о ЧМ-2018

19 октября 2017, четверг. 18:17 Футбол

Мэр Калининграда Александр Ярошук изучит возможность подачи иска к средствам массовой информации за искажение его слов о проведении чемпионата мира 2018 года, рассказала советник мэра Виктория Кашинская. Ярошук, говоря о подготовке к чемпионату мира, четыре матча которого примет Калининград, призвал горожан быть приветливыми по отношению к иностранцам и «никого не бить». Ряд СМИ акцентировал внимание на том, что мэр предложил жителям покинуть город.

«Сейчас мы будем изучать юридическую сторону вопроса, как можно (привлечь кого-то к ответственности. — Прим. «Чемпионата»). Если это будет сложно доказуемо, то мы вряд ли будем тратить на это время. Но, насколько я просмотрела новостные ленты, были отдельные выдающиеся публикации. С них мы как минимум будем требовать опровержение. Если люди сами пойдут навстречу, то не будем доводить дело до суда. Но если будут основания, люди будут отказываться от разъяснения этой информации, то, наверное, репрессивные меры можно будет принять, дабы неповадно было. Мы не раз попадали в такие моменты.

Тут такого даже не говорилось. Если слушать целиком весь разговор, то мэр действительно призвал горожан быть более гостеприимными, рассказывал о своей поездке в Беларусь на ЧМ по хоккею. Далее говорилось о том, что, поскольку на игры ожидается до 100 тыс. болельщиков, должен быть выходной. Жителям, которые предпочитают личный автотранспорт и которые при этом не пойдут на футбол, будет предложено отдохнуть иными способами, например выехать за город, так как передвижение в центре города на личном авто будет затруднено.

Иногда коллеги начинают воспринимать информацию через 10-й источник. Как я понимаю, они звонили члену исполкома Российского футбольного союза Игорю Лебедеву, который комментировал эту информацию, даже не послушав (интервью. — Прим. «Чемпионата»). Как это сейчас модно говорить, хайп на хайпе», — приводит слова советник мэра агентство RNS.

Мэр Калининграда попросил горожан уехать на время ЧМ-2018 и не бить иностранцев
Источник: Rambler News Service Сообщить об ошибке
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ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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