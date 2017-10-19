Защитник «Ростова» Вилюш: в России нравятся люди, они здесь очень дружелюбные

Защитник «Ростова» Мацей Вилюш рассказал об обстоятельствах своего перехода в клуб с берегов Дона, а также поведал, что ему нравятся люди в России.
«Я играл за «Лех» — один из лучших клубов Польши. Мой контракт заканчивался, «Лех» хотел подписать новое соглашение, но у меня было желание уехать. Знал, что «Ростов» следил за мной, и мне нравилось это. Переговоры прошли очень легко и быстро. Рад, что оказался именно в этом клубе.
Сомнений не было, это было действительно быстро. Я знал, что РФПЛ – сильная лига, и у меня было большое желание попробовать себя именно здесь. Это шаг вперёд в моей карьере.
Когда мне было 17, я приехал с юношеской сборной Польши играть на зимнем турнире в Москве. Это было моё первое знакомство с Россией. Знал, что это очень большая страна с богатой историей.
Мне нравятся люди. Они здесь очень дружелюбные, открытые. Сейчас я учу русский язык, чтобы лучше понимать местных жителей. Когда мы с женой только сюда приехали, приходилось общаться только на английском, хотя большинство здесь его не очень хорошо знают. Но это не было проблемой, так как все вокруг очень доброжелательны и всегда готовы помочь.
Уже понимаю русский язык, я учу его каждый день. На тренировках внимательно слушаю, что говорит тренерский штаб и персонал. Так мне удается узнавать много разных слов. Любимое слово? «Давай-давай». На польском языке это звучит практически так же", — приводит слова поляка официальный сайт «Ростова».