Женская сборная России U17 получила путёвку в элитный раунд Евро-2018

Женская сборная России U17 обыграла сверстниц из Израиля в матче 2-го тура группового этапа 1-го отборочного раунда Евро-2018, который проходит в Швеции.
Россиянки победили со счётом 1:0 благодаря голу Дарьи Солонович на второй компенсированной минуте матча. Благодаря победе команда набрала шестое очко и обеспечила себе как минимум второе место в турнирной таблице группы, которое даёт прямую путёвку в элитный раунд турнира.
В заключительном матче группового этапа Россия сыграет со Швецией, которая также набрала 6 очков в двух предыдущих встречах и обеспечила себе путёвку в элитный раунд Евро-2018. Встреча состоится 22 октября.
В элитном раунде Евро-2018 23 команды разыграют семь путёвок в финальный раунд турнира, который пройдёт в Литве в мае следующего года.