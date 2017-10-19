Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар оштрафован на $ 1,2 млн за уклонение от уплаты налогов, сообщает Catalunya Radio.
Такое решение принял бразильский суд второй инстанции, посчитав, что форвард действовал «недобросовестно», пытаясь заблокировать процесс.
Штраф распространяется на Неймара, его родителей и три компании, которые ведут дела 25-летнего футболиста.
Неймар, который прошедшим летом перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ», обвинялся в нарушении налогового законодательства за период с 2011 по 2013 год.
Неймар оштрафован на € 46 млн за неуплату налогов