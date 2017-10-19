Хет-трик Ригони принёс «Зениту» победу над «Русенборгом»

«Зенит» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со счётом 3:1 обыграл норвежский «Русенборг».
«Зенит» быстро открыл счёт — уже на 59-й секунде отличился Эмилиано Ригони. Второй гол петербургская команда забила на 68-й минуте — отличился также Ригони. На 75-й минуте аргентинец сумел оформить хет-трик. «Русенборг» в концовке сумел один мяч отыграть — на 88-й минуте отличился Поль-Андре Хелланн.
В другом матче группы L испанский «Реал Сосьедад» в Македонии со счётом 6:0 разгромил местный «Вардар».
У победителей покер сумел оформить Виллиан Жозе, а ещё по одному мячу забили Микель Оярсабаль и Альберто де ла Белья.
Турнирная таблица группы L: 1. «Зенит» — 9 очков; 2. «Реал Сосьедад» — 6; 3. «Русенборг» — 3; 4. «Вардар» — 0.