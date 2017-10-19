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«Заря» обыграла «Герту», «Атлетик» едва не проиграл «Эстерсунду»

19 октября 2017, четверг. 21:57 Футбол

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы украинская «Заря» во Львове одержала победу со счётом 2:1 над немецкой «Гертой». Луганская команда открыла счёт на 42-й минуте, когда отличился Силас. На 56-й минуте Дейви Зельке счёт сравнял. Победный мяч на 79-й минуте забил Александр Сваток.

В Швеции местный «Эстерсунд» и «Атлетик» из Бильбао сыграли вничью со счётом 2:2. На 14-й минуте Ариц Адурис вывел испанскую команду вперёд. На 52-й минуте Альхаджи Джеро счёт сравнял, а на 64-й Кёртис Эдвардс вывел хозяев вперёд. Отыграться гости сумели лишь на 89-й минуте благодаря точному удару Иньяки Уильямса.

Турнирная таблица группы J: 1. «Эстерсунд» — 7 очков; 2. «Заря» — 6; 3. «Атлетик» — 2; 4. «Герта» — 1.

Лига Европы. Группа J. 3-й тур
19 октября 2017, четверг. 20:00 МСК
Заря
Луганск, Украина
2 : 1
Герта
Берлин, Германия
1:0 – Силас – 42, 1:1 – Зельке – 56, 2:1 – Сваток – 79
Лига Европы. Группа J. 3-й тур
19 октября 2017, четверг. 20:00 МСК
Эстерсунд
Эстерсунд, Швеция
2 : 2
Атлетик Б
Бильбао, Испания
0:1 – Адурис – 14, 1:1 – Джеро – 52, 2:1 – Эдвардс – 64, 2:2 – Уильямс – 89
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атлетик Б Герта Заря
Новости. Футбол
19 октября 2017, четверг
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