«Заря» обыграла «Герту», «Атлетик» едва не проиграл «Эстерсунду»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы украинская «Заря» во Львове одержала победу со счётом 2:1 над немецкой «Гертой». Луганская команда открыла счёт на 42-й минуте, когда отличился Силас. На 56-й минуте Дейви Зельке счёт сравнял. Победный мяч на 79-й минуте забил Александр Сваток.
В Швеции местный «Эстерсунд» и «Атлетик» из Бильбао сыграли вничью со счётом 2:2. На 14-й минуте Ариц Адурис вывел испанскую команду вперёд. На 52-й минуте Альхаджи Джеро счёт сравнял, а на 64-й Кёртис Эдвардс вывел хозяев вперёд. Отыграться гости сумели лишь на 89-й минуте благодаря точному удару Иньяки Уильямса.
Турнирная таблица группы J: 1. «Эстерсунд» — 7 очков; 2. «Заря» — 6; 3. «Атлетик» — 2; 4. «Герта» — 1.