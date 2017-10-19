Ерохин: игроки «Зенита» довольны уверенной победой над «Русенборгом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы над «Русенборгом» (3:1).
«Конечно, хотели сегодня победить. Хорошо, что это получилось уверенно сделать, забили три мяча. Победой довольны. Хотелось сыграть на ноль, для нашего вратаря это было бы отлично, но, к сожалению, пропустили контратаку, которую не должны были пропускать. Не сказал бы, что быстрый гол расслабил нас.
«Русенборг» — хорошая команда, которая создала моменты за счёт неплохой игры. В Норвегии при своих болельщиках соперник будет играть в более атакующий футбол. Будем готовиться. Но сейчас наши мысли только о важных матчах в чемпионате России. Вообще, смотрели матчи «Русенборга», знали, что соперник может играть в более оборонительный футбол. Думаю, мы были к этому готовы. Если бы не быстрый гол «Зенита», было бы нам сложнее? Если бы да кабы… Главное, что мы забили.
К ЦСКА будем готовиться, у нас есть два дня для восстановления. Не могу сказать за «армейцев», выйдут ли они после поражения в Лиге чемпионов более мотивированными или нет. Могу сказать только за нашу команду, мы будем ехать только с мыслями о победе», – передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.