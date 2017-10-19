«Зенит» — «Русенборг» — 3:1. Видеообзор матча Лиги Европы

«Зенит» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со счётом 3:1 обыграл норвежский «Русенборг».
Хозяева быстро открыли счёт — уже на 59-й секунде отличился Эмилиано Ригони. Второй гол петербургская команда забила на 68-й минуте — отличился также Ригони. На 75-й минуте аргентинец сумел оформить хет-трик. «Русенборг» в концовке сумел один мяч отыграть — на 88-й минуте отличился Поль-Андре Хелланн.
Турнирная таблица группы L: 1. «Зенит» — 9 очков; 2. «Реал Сосьедад» — 6; 3. «Русенборг» — 3; 4. «Вардар» — 0.
Видеообзор матча «Зенит» — «Русенборг» смотрите на официальном сайте «Зенита».