Манчини: во втором тайме «Зенит» мог забить «Русенборгу» намного больше

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал домашнюю победу над «Русенборгом» (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Итальянский специалист отметил, что его команда во второй половине встречи могла забить намного больше, чем два гола.
«Думаю, это был очень тяжёлый матч. Во втором тайме «Зенит» мог забить намного больше, чем два гола. Все наши футболисты выступили хорошо, действовали слаженно, а по-другому такие матчи и не выигрываются», — сказал Манчини в эфире «Все на матч».
Манчини: независимо от состава, важно помнить, что «Зенит» — российский клуб