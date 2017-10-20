Сёмин: наверное, никто не засчитал бы мяч «Шерифа» без системы фиксации гола

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» (1:1). В прошедшей игре гол молдавской команды был засчитан благодаря системе автоматического определения гола.
«Команда „Шериф“ была очень агрессивна, но, наверное, мы пропустили нелогичный мяч. Хотя у них были другие шансы, но этот гол получился нелогичным. Ни один судья, наверное, не взял бы на себя ответственность и не засчитал бы гол. Это новая система определила взятие ворот? Ну вот видите как», — заявил Сёмин в эфире программы «Все на матч».
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