Антон Миранчук назван лучшим игроком матча «Шериф» — «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» (1:1) по версии УЕФА.
Хавбек, которому на днях исполнилось 22 года, забил первый гол в этой встрече. После передачи пяткой в исполнении Джефферсона Фарфана он вышел один на один с вратарём молдавской команды Звонимиром Микуличем и пробил с правой в дальний нижний угол, мяч попал в штангу и от неё залетел в створ.
Ключевым футболистом встречи официальный сайт УЕФА назвал вратаря «железнодорожников» Маринато Гилерме.
Вы задержаны. «Шериф» заставил «Локомотив» отбиваться
Отдохнуть перед важнейшей игрой с «Краснодаром» у «Локо» не получилось: в Тирасполе до последней минуты команда была ближе к поражению.