Сёмин: в игре с «Шерифом» линия атаки «Локомотива» не впечатлила

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничью с «Шерифом» (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«С турнирной точки зрения, результат нормальный. «Шериф» играл хорошо при большой поддержке зрителей. Думаю, футбол болельщикам понравился. У «Шерифа» было больше моментов. Ничья закономерна.
Мы впервые увидели в деле систему определения гола. Если бы не она, я бы сейчас спрашивал, почему засчитали гол. А так вопросов нет. Я всегда был за то, чтобы видеоповторы ввели и в нашем чемпионате.
Доволен самоотдачей футболистов. Они провели не лучший матч, но за счёт характера выдержали давление «Шерифа». Сегодня линия атаки не впечатлила, хотя с «Динамо» и «Злином» они сыграли здорово. У нас начались проблемы после возвращения футболистов из сборных. Есть некий разбаланс в состоянии игроков. Будем надеяться, что скоро всё придёт в норму. Не хватало Алексея Миранчука. Это наш ведущий игрок. Когда его нет, креатива меньше», — приводит слова Сёмина официальный сайт «Локомотива».