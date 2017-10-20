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Главный тренер «Герты» о матче с «Зарёй»: игра была как карусель

20 октября 2017, пятница. 01:39 Футбол

Главный тренер «Герты» Паль Дардаи подвёл итоги матча с «Зарёй» (1:2) в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

«Мы очень хорошо начали игру, но пропустили необязательный гол со штрафного. Хотели улучшить игру с помощью замен, но нам сделать это не удалось. Не воспользовались своими шансами. Проведём анализ встречи позже, а сейчас просто поздравляю «Зарю». Они заслужили победу. У них хорошо сработали фланги, была отличная скорость. Игра была, если можно так сказать, как карусель. У нас некоторые ребята были травмированы. Пришлось проводить ротацию. Действовали согласно плану. После гола со штрафного всё изменилось. Сейчас у нашей команды серия из неудачных игр. Нужно на спокойную голову всё проанализировать и сделать работу над ошибками. Необходимо немного потерпеть, чтобы потом увидеть результат.

«Заря» меня не удивила. Я посмотрел очень много игр этой команды. Могу сказать, что против таких команд, которые сначала напирают, сложно играть. Кроме того, «Зарю» поддерживали болельщики, поэтому они играли хорошо. Все футболисты отдавали себя на поле, играли со страстью в сердце. Нам было тяжело. Никого не могу выделить. Скажу лишь, что «Заря» сильна командной игрой. У их футболистов горят глаза", — приводит слова Дардаи официальный сайт «Зари».

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Источник: Официальный сайт ФК "Заря" Сообщить об ошибке
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Герта Заря
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