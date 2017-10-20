Агент: думаю, Караваев сменит клуб зимой

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что российский защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев сменит клуб ближайшей зимой.
«Переживаю за Караваева, поскольку в „Спарте“ посчитали, что раз команда не выступает в еврокубках, то надо наигрывать своих. Они рассчитывали, что летом получат за Вячеслава деньги, а в последний момент переход в „Локомотив“ сорвался. Думаю, у Сёмина в приоритете был нападающий, а Геркус на тот момент договорился с защитником, и в итоге тренер сказал, что раз нет нападающего, то и защитник не нужен. В итоге попали под раздачу, игрок оказался крайним.
Караваев зимой может сменить клуб и, думаю, сменит. Не знаю, вернётся ли он в Россию. Есть разные варианты. Вячеслава признали лучшим защитником, лучшим иностранцем чемпионата Чехии, а сейчас его на поле выпускают редко. Раз такая ситуация, значит, зимой будем её менять», — сказал Сафонов в эфире «Спорт FM».