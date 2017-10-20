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Агент: думаю, Караваев сменит клуб зимой

20 октября 2017, пятница. 02:38 Футбол

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что российский защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев сменит клуб ближайшей зимой.

«Переживаю за Караваева, поскольку в „Спарте“ посчитали, что раз команда не выступает в еврокубках, то надо наигрывать своих. Они рассчитывали, что летом получат за Вячеслава деньги, а в последний момент переход в „Локомотив“ сорвался. Думаю, у Сёмина в приоритете был нападающий, а Геркус на тот момент договорился с защитником, и в итоге тренер сказал, что раз нет нападающего, то и защитник не нужен. В итоге попали под раздачу, игрок оказался крайним.

Караваев зимой может сменить клуб и, думаю, сменит. Не знаю, вернётся ли он в Россию. Есть разные варианты. Вячеслава признали лучшим защитником, лучшим иностранцем чемпионата Чехии, а сейчас его на поле выпускают редко. Раз такая ситуация, значит, зимой будем её менять», — сказал Сафонов в эфире «Спорт FM».

Караваев: могу вернуться в Россию, переговоры идут
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Спарта Алексей Сафонов Вячеслав Караваев
Новости. Футбол
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