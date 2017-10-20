Гилерме: у меня давно не было столько работы, как в матче с «Шерифом»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал ничью с «Шерифом» (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«У меня давно не было столько работы. «Шериф» играл дома при полных трибунах с огромной мотивацией, так что я ждал сложного матча. Думаю, мы могли сыграть лучше. С другой стороны, это выездная встреча, а набрать очки на выезде — всегда хорошо.
Я пока не смотрел повтор, но считаю, что мог бы сыграть чуть лучше в эпизоде с пропущенным голом. Конечно, лучше, когда у моих ворот работы меньше, чем у ворот соперника. Но, с другой стороны, когда ты постоянно в игре, это держит тебя в тонусе. У меня давно не было таких матчей", — приводит слова Гилерме официальный сайт «Локомотива».
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Отдохнуть перед важнейшей игрой с «Краснодаром» у «Локо» не получилось: в Тирасполе до последней минуты команда была ближе к поражению.