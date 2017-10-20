Ан. Миранчук: нужно было обыгрывать «Шериф»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» (1:1).
«Гол «Шерифу» стал для меня первым за «Локомотив», но это не принесло положительного результата, что огорчает. Я считаю, что «Шериф» нужно было обыгрывать. Нужно было выжимать максимум из моментов в первом тайме. Конечно, команде не хватало Лёши (Алексея Миранчука — прим. „Чемпионата“), который получил небольшую травму.
Мы уже знаем, как будет действовать соперник в ответной игре. Домашние трибуны придадут сил. На своём стадионе нужно побеждать. Но сейчас не хочется об этом думать. Впереди сложные матчи с «Краснодаром» и «Зенитом», — приводит слова Антона Миранчука официальный сайт «Локомотива».
Антон Миранчук назван лучшим игроком матча «Шериф» — «Локомотив»