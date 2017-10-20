Хайнкес: «Бавария» должна прогрессировать, есть команды посильнее нас

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес не намерен удовлетворяться нынешним уровнем игры команды. Наставник немецкого гранда считает, что с такой игрой «Бавария» в текущем сезоне не сможет добиться больших успехов, и прежде всего на международной арене.
«Бавария» действительно должна прогрессировать. Ведь в Европе есть команды, которые определённо посильнее нас», — приводит слова Хайнкеса Bild.
Хайнкес возглавил мюнхенцев 9 октября, сменив на этом посту отправленного в отставку Карло Анчелотти.
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