Шекспир: желаю «Лестеру» всех благ, а я двигаюсь к следующему вызову в карьере

Бывший главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир выступил с обращением после своего увольнения.
«Хочу поблагодарить владельцев и руководство «Лестера» за предоставленную возможность тренировать в клубе. Моя искренняя благодарность игрокам, работать с которыми всегда было удовольствием. Я совершенно уверен, что со временем эта команда выберется из своей нынешней позиции в Премьер-лиге и уже скоро начнёт показывать игру высокого уровня, которую они демонстрировали на протяжении последних трёх сезонов.
Мне очень понравилось работать с моим тренерским штабом и персоналом клуба, которым я благодарен за их усердную работу. У меня всегда будут особенные воспоминания как на поле, так и за его пределами о моих двух периодах работы в «Лестере». Воспоминания, которые я разделил с фанатами клуба. Я хотел бы поблагодарить каждого из них за поддержку, особенно в последние шесть месяцев, которые я провёл в роли тренера. Наконец, хочу пожелать «Лестеру» всех благ в будущем, а я двигаюсь к следующему вызову в моей карьере», – приводит слова Шекспира Leicester Mercury.
Шекспир стал исполняющим обязанности наставника «Лестера» прошлой зимой, после отставки Клаудио Раньери. 53-летний специалист помог «лисам» сохранить прописку в английской Премьер-лиге и по окончании сезона был утверждён в качестве нового главного тренера клуба, подписав трёхлетний контракт.