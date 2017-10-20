В «Боруссии» Д не хотят расставаться с Ройсом

Руководство и тренерский штаб дортмундской «Боруссии» не собираются расставаться с нападающим команды Марко Ройсом. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.
«Мы видим Ройса в нашей команде в долгосрочной перспективе. Конечно, футболист имеет право думать о своём будущем и о других клубах», — приводит слова Цорка Kicker.
Ранее сам Ройс не исключил, что может сменить клубную прописку по окончании своего контракта с «Боруссией». Игрок отметил, что это могло бы быть его последним шансом попробовать что-то новое.
Соглашение Ройса с немецким клубом рассчитано до лета 2019 года.