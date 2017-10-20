Флорентино Перес: футболисты – лучшие активы в мире футбола

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отметил важность приобретения сильных футболистов. Глава «Королевского клуба» подчеркнул значение этого не только со спортивной точки зрения.
«Мы применяли нашу модель формирования команды. Привели в «Реал» Фигу, Зидана, Роналдо, Иско, Роналду… Футболисты – лучшие активы в мире футбола. Именно благодаря им ты получаешь финансовые результаты после спортивных успехов. Наша модель руководства командой сводится к тому, чтобы в ней господствовал профессионализм», — приводит слова Переса Marca.
Перес: Асенсио? В его лице перед нами один из великих футболистов будущего