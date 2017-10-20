Боатенг: Хайнкес — смесь тренера и отца для игроков «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг отметил, что в последних сезонах ему приходилось довольно нелегко. Это было обусловлено травмами, которые получал футболист сборной Германии.
«Последние два года оказались самыми сложными в моей карьере. В целом я был изнурён как физически, так и психологически», — приводит слова Боатенга Fokus.
Относительно нового главного тренера команды Юппа Хайнкеса, сменившего на этом посту уволенного Карло Анчелотти, Боатенг сказал: «Нам приходилось нелегко, и руководство клуба приняло меры. В «Баварии» ты осуждён на то, чтобы побеждать. Каждое поражение и потеря очка сказывается тяжело. От нас ждут только наилучших результатов. А Хайнкес — смесь тренера и отца для игроков «Баварии».
Боатенг: настрой Хайнкеса очень полезен для «Баварии»