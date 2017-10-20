Санчис: разговоры о неудачах Зидана считаю проявлением неуважения

Бывший защитник мадридского «Реала» Мануэль Санчис считает безосновательными разговоры о том, что в нынешнем сезоне главного тренера команды Зинедина Зидана преследуют неудачи. «Сливочные» не во всех матчах добивались побед на своём поле, и начались разговоры о том, что у команды проблемы на «Сантьяго Бернабеу».
«Разговоры о неудачах Зидана считаю проявлением неуважения после всего того, что он выиграл. В жизни у всех нас могут быть разные моменты, однако успехов не добиваются без работы. И успехи Зидана намного перевешивают некоторые неудачи», — цитирует Санчиса Bernabeu Digital.
Под руководством Зидана «Реал» дважды выиграл Лигу чемпионов (сезон-2015/16 и 2016/17), чемпионат Испании (сезон-2016/17), Суперкубок страны (2017), Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и клубный чемпионат мира (2016).