Монтелла: моя задача – убрать психологический барьер у игроков «Милана»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал ничью с АЕК (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Тяжёлая ситуация, но если бы мы выиграли, всё было бы по-другому. Мы играли в свой футбол, но было трудно взломать оборону, поскольку соперник заперся. Думаю, команде передались чувства трибун — разочарование и раздражение, которые, скорее всего, были вызваны тремя поражениями подряд в Серии А, а не игрой. Сегодня мы встречались с хорошей командой, создали много моментов, но не реализовали их.
Нам не хватает искры. Вижу, что парни хотят добиться большего, доказать свою приверженность к «Милану», и это создаёт психологический барьер. Моя задача – убрать его», – приводит слова Монтеллы Football Italia.
«Милан» на своём поле сыграл вничью с АЕК в Лиге Европы