Роналду попросил Переса приобрести нападающего «МЮ» Рашфорда

Нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду очень импонирует игра форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, сообщает Mirror.
Согласно информации источника, футболист сборной Португалии посоветовал президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу обратить внимание на 19-летнего футболиста и приобрести его. Роналду считает, что Рашфорд мог бы быть очень полезен «сливочным» своим умением забивать голы.
По итогам 8 туров чемпионата Англии Рашфорд принял участие в 6 матчах, став автором 2 голов и 3 результативных передач. Его контракт с манкунианцами в силе до лета 2020 года.