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Орлов: Дриусси пока не показывает тот уровень, которого от него ждут

20 октября 2017, пятница. 09:00 Футбол

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси, забившего 3 гола и сделавшего 4 голевые передачи в 19 матчах за «Зенит». Накануне Дриусси не сумел отличиться в матче Лиги Европы с «Русенборгом» (3:1) и на 62-й минуте был заменён.

«По Дриусси скажу, что он должен быть недоволен собой, а не заменой Манчини. Один раз мяч от него в штрафной отскочил метров на 10. А лучше бы на полметра, чтоб развернулся и забил. Претензии нужно предъявлять себе. Дриусси пока не показывает тот уровень, которого от него ждут. Он пришёл играть за большие деньги, и должен отрабатывать контракт», — сказал Орлов.

Полный материал с мнением Орлова о последних событиях в «Зените» читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Геннадий Орлов Себастьян Дриусси
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