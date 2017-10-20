Орлов: Дриусси пока не показывает тот уровень, которого от него ждут

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси, забившего 3 гола и сделавшего 4 голевые передачи в 19 матчах за «Зенит». Накануне Дриусси не сумел отличиться в матче Лиги Европы с «Русенборгом» (3:1) и на 62-й минуте был заменён.
«По Дриусси скажу, что он должен быть недоволен собой, а не заменой Манчини. Один раз мяч от него в штрафной отскочил метров на 10. А лучше бы на полметра, чтоб развернулся и забил. Претензии нужно предъявлять себе. Дриусси пока не показывает тот уровень, которого от него ждут. Он пришёл играть за большие деньги, и должен отрабатывать контракт», — сказал Орлов.
Полный материал с мнением Орлова о последних событиях в «Зените» читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.