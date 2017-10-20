Гендиректор «Уфы»: говорить, что в РФПЛ появятся видеоповторы, преждевременно

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказал мнение по поводу вопроса введения системы видеоповторов в матчах РФПЛ и поведал о сложностях внедрения инновации.
«Все, кто входит в правление лиги, единогласно поддержали предложение о введении системы видеоповторов. Теперь Российский футбольный союз должен получить для РФПЛ разрешение на введение видеоповторов от Международной федерации футбола и Международного совета футбольных ассоциаций. Как всё это будет происходить и будет ли вообще, неизвестно. То есть пока мы просто выразили свою заинтересованность.
Говорить о том, что в РФПЛ появятся видеоповторы, преждевременно. Безусловно, мы идём в этом направлении, но утверждать что-либо пока рано. Мало того что больших денег стоит закупка и обслуживание самого оборудования, так ещё и в каждом клубе должен быть специально обученный, лицензированный специалист. То есть впереди у нас огромная работа, которая при этом должна быть проведена достаточно быстро. Пока сложно говорить о финансовой части. Мы осознаём, какие трудности нас ждут, и примерно понимаем, как их преодолевать.
Нет уверенности, что системы будут стационарными, а не перевозными. Тем более состав лиги обновляется каждый сезон — появляется от двух до четырех новых команд, столько же покидают РФПЛ. Этот нюанс очень важно продумать. Это очень сложный вопрос, который мы будем обсуждать. У домашней арены «Уфы» есть всё необходимое, как у любого другого стадиона, заявленного для участия в Премьер-Лиге. Безусловно, могут быть какие-то недостатки, но я считаю, что это не главная сложность. Самое важное — обучение людей, которые будут всё это обеспечивать", — цитируют Газизова «Известия».