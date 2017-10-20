Локателли: фанаты «Милана» имеют полное право глумиться над нами

Полузащитник «Милана» Мануэль Локателли прокомментировал ничью с АЕК (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Фанаты имеют полное право глумиться над нами. Мы должны доказать, что являемся отличной командой. У меня нет слов. У нас есть уровень, но нам нужно демонстрировать это на поле и не разочаровывать наших поклонников.
То, что мы говорим в раздевалке, остаётся в раздевалке. Мы все едины. Мы должны стараться улучшать свою игру и побеждать", — приводит слова Локателли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
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