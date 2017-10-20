Йерро: Иско необходимо иметь игровую практику и чувствовать себя важным

Бывший защитник мадридского «Реала» Фернандо Йерро адресовал слова похвалы полузащитнику команды Иско. Йерро отметил, что всегда знал, что Иско является большим талантом.
«Иско необходимо иметь игровую практику и чувствовать себя важным для команды футболистом. С его талантом него есть всё. Теперь нужно думать о том, сколько бы стоил сейчас Иско, если несколько лет назад за него, молодого игрока, выступавшего в «Малаге», заплатили € 32 млн», — приводит слова Йерро интернет-портал Goal.
Иско пополнил ряды «Королевского клуба» в 2013 году. В предыдущем сезоне в его услугах была заинтересована «Барселона», но Иско не рассматривал возможность смены клубной прописки. Его контракт с «Реалом» в силе до лета 2022 года.
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