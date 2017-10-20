Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. В матче 3-го тура ЛЕ с «Русенборгом» (3:1) аргентинец оформил хет-трик.
На награду также претендуют нападающий «Стяуа» Харлем-Эдди Ньоэр, автор дубля в матче с «Хапоэлем Б-Ш» (2:1), вратарь афинского клуба АЕК Яннис Анестис, совершивший 10 сейвов в матче с «Миланом» (0:0), нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе – 4 гола в матче с «Вардаром» (6:0), полузащитник «Марселя» Лукас Окампос – автор гола и результативной передачи в матче с «Виторией Гимарайнш» (2:1).
Также среди номинантов находится вратарь «Арсенала» Петр Чех – 4 сейва в матче с «Црвеной Звездой» (1:0), защитник «Ред Булл Зальцбург» Андрес Ульмер – голевой пас во встрече с «Коньяспором» (1:0), хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич – 1 гол и 2 голевых паса в игре с «Ниццей» (3:1).