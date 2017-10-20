Радимов: думаю, я уже никогда не буду тренером, не дано – значит не дано

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов, ранее занимавший должность главного тренера «Зенита-2», сообщил, что у него больше нет желания заниматься тренерской деятельностью.
«Я реалист. Учитывая нынешний простой и не самый удачный отрезок в „Зените-2“, мне сложно рассчитывать на предложения из Премьер-Лиги. Больше скажу – думаю, я уже никогда не буду тренером. Не дано – значит, не дано. Я же не справился. Не решил поставленных задач. В общем-то, правильно меня убрали из „Зенита-2“ и поставили другого человека.
Возможно, я чересчур самокритичен. Ребята, поймите, я не заигрываю с вами. Говорю как есть. Честно, тренером себя больше не вижу. В данный момент мне этого совершенно не хочется.
Пока не допускаю, что однажды всё изменится. Да, были локальные успехи, где-то дома стоит приз лучшему тренеру месяца ФНЛ… Но сейчас всё это отошло на второй план. За последнее время было слишком много потрясений и потерь, которые принял близко к сердцу. Когда видишь, что люди уходят в расцвете сил, начинаешь понимать, что надо дорожить каждым днём. В жизни есть вещи поважнее футбола", — цитирует Радимова «Спорт-экспресс».
В прошлом сезоне «Зенит-2» под руководством Радимова занял 13-е место в таблице ФНЛ. Летом нынешнего года пост Радимова в «Зените-2» занял Анатолий Давыдов.