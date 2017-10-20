Орлов: евротурниры — большой бизнес, нужно уходить от мысли играть только своими

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что в стартовом составе «Зенита» во втором матче в Лиге Европы подряд вышли лишь три российских футболиста.
«Послушайте, результат говорит: этот состав «Зенита» — лучший на текущий момент. Замечу, что в матче со «Спартаком» у «Севильи» было четыре испанца. Евротурниры — это большой бизнес. Никто не думает о паспорте, а только о мастерстве и профессионализме. В «Реале», кажется, два испанца было в игре с «Тоттенхэмом» — да везде так, никуда не деться. Хотим участвовать в еврокубках — надо покупать классных футболистов.
Предположим, стало по два легионера в команде — народ пойдёт на это смотреть? Сомневаюсь. Мы видели, как русские ребята играли с «Базелем». А в «Спартаке» кто задаёт тон? Промес, и он не местный. Так везде, нужно уходить от мысли играть только своими силами. И если клуб хочет выжить, нужно зарабатывать.
Победа в матче Лиги чемпионов стоит 1,5 млн евро, ничья — 500 тысяч. Сыграл в группе — ещё 16 млн. ЦСКА и «Спартак» молодцы, сделали задел на будущее. Есть русская пословица: «Нельзя быть немножко беременной». Раз играем с европейцами, надо забыть о лимите и разговорах, что в России нет хороших футболистов.
Кстати, они появляются. Аршавин же вырос, и Кержаков. Сейчас — братья Миранчуки, Головин. Это что, не русские ребята? Периодически они будут вырастать — но как часто, вот в чём вопрос», — сказал Орлов.