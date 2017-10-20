«Астана» не проигрывает дома в еврокубках уже 17 матчей подряд

«Астана» накануне одержала победу в домашней встрече 3-го тура группового этапа Лиги Европы над «Маккаби» (Тель-Авив) со счётом 4:0 и продлила свою беспроигрышную серию в еврокубках в родных стенах. Серия без поражений казахстанской команды в родных стенах достигла уже 17 матчей.
За это время команда дома обыграла словенский «Марибор» (3:1), финский ХИК (4:3), дважды кипрский АПОЭЛ (1:0 и 2:1), литовский «Жальгирис» (2:1), белорусский БАТЭ (2:0), польскую «Легию» (3:1), шотландский «Селтик» (4:3) и «Маккаби» (4:0).
Также подопечные Станимира Стойлова сыграли в ничью с испанским «Атлетико» (0:0), турецким «Галатасараем» (2:2), португальской «Бенфикой» (2:2), шотландским «Селтиком» (1:1), швейцарским «Янг Бойз» (0:0), греческим «Олимпиакосом» (1:1), латвийским «Спартаком» (1:1) и чешской «Славией» (1:1).
Последний раз «Астана» на своём поле в еврокубках проигрывала «Вильярреалу» (0:3) в раунде плей-офф Лиги Европы сезона-2014/15.