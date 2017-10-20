«Ростов» сменил генерального директора

В «Ростове» произошли кадровые изменения. Об этом говорится на официальном сайте ростовчан. В донской команде сменился генеральный директор. Вместо Павла Лощилова был назначен Константин Волосов.
«20 октября в футбольном клубе «Ростов» произошли кадровые изменения: Павел Лощилов покидает пост генерального директора клуба. ФК «Ростов» благодарит Павла Геннадьевича и желает успехов на новом месте работы.
Новым генеральным директором клуба будет назначен финансовый директор ФК «Ростов» Константин Николаевич Волосов», — говорится в сообщении.
Новый генеральный директор «Ростова» закончил Волгоградский государственный университет, является кандидатом экономических наук. С 1996 по 2013 год работал в коммерческих банках (Альфа-Банк, Банк Петрокоммерц, МДМ Банк, Банк Открытие), где прошёл путь от экономиста до руководителя регионального центра по ЮФО. В 2014-2016 годах занимал руководящие должности в коммерческих структурах. С 2017 года – финансовый директор ФК «Ростов».