Игрок «Уотфорда»: однажды приставили пистолет к лицу, думая, что я наркоторговец

Нападающий «Уотфорда» Ришарлисон де Андраде рассказал, что, будучи подростком, к его лицу приставили пистолет. Произошло это во время жизни в Бразилии.
«Я помню, когда рос в Бразилии, парень однажды приставил пистолет к моему лицу, потому что он думал, что я торговец наркотиками, пытающийся украсть их партию. Это была моя жизнь. После этого играть с «Челси» намного проще.
Часто бываю в гостях у Давида Луиса и Виллиана. Мы являемся близкими друзьями. Собираемся на барбекю, играем в видеоигры и не можем жить без самбы. Давид сказал, что я могу выиграть у всех, кроме «Челси». Но я должен обыграть всех — таков был мой ответ», — сказал Ришарлисон в интервью The Telegraph.
Отметим, что 21 октября в 9-м туре АПЛ «Уотфорд» в Лондоне сыграет против «Челси».