Блаттер приедет на ЧМ-2018 по приглашению Путина

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер приедет в Россию на чемпионат мира 2018 года, который состоится летом. Сделает это 81-летний швейцарец по приглашению президента России Владимира Путина, говорится на официальной странице AFP в «Твиттере».
Йозеф Блаттер покинул свой пост в 2015 году после коррупционного скандала. В декабре того же года швейцарца отстранили от футбольной деятельности на восемь лет. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации до шести лет.
Финальная часть ЧМ-2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля.
Жертва ферзём. Почему Блаттер уходит из ФИФА
Новость об отставке Зеппа Блаттера стала настоящей бомбой. Всего 4 дня назад он, вопреки очередному коррупционному скандалу, выиграл выборы.