Аленичев: иногда создаётся впечатление, что мы с Сёминым одного поколения

Экс-наставник «Спартака», ныне главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев, которому 20 октября исполнилось 45 лет, в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко вспомнил специалистов, благодаря которым состоялся как футболист.
В числе прочего Аленичев рассказал о Юрии Сёмине, под руководством которого ему довелось поработать в «Локомотиве».
«На первых порах побаивался его, стеснялся спросить совета, как бы иногда ни хотелось. Одно дело – взрослый мужик за 30, другое – зелёный мальчишка, попавший из провинции в Москву, в «Локомотив», в высшую лигу… Но это нормально. Молодёжь должна бояться тренера.
За прошедшие четверть века Юрий Палыч помудрел, повзрослел, но в эмоциональном плане совершенно не изменился. Всё так же бегает, покрикивает на бровке. У меня иногда создаётся впечатление, что мы с ним одного поколения – настолько он энергичен и бодр в свои 70 лет. Бывало, срывался, закипал, но хамства в адрес футболистов никогда себе не позволял. А вот гонял нас немилосердно! С тех пор Сочи, Хоста у меня с тяжёлыми погодными условиями и сумасшедшими нагрузками ассоциируются. Долгое время был уверен, что Сёмин один такой «деспот» — пока с Земаном не познакомился», — рассказал Аленичев.